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Россия, Франция и США потребовали вывести всех наемников из Карабаха

18:29
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Ереван и Баку призвали заключить долгосрочный мирный договор

Иностранных наемников на территории Нагорного Карабаха быть не должно: Армению и Азербайджан призвали содействовать отъезду "солдат удачи". Совместное заявление с таким требованием опубликовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.
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"Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наемников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду", - говорится в документе, подписанном министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом и первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

Армению и Азербайджан призывают выполнять обязательства в соответствии с заявлением от 9 ноября о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Еревану и Баку рекомендуется использовать ситуацию для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы.

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