ВОЗ срочно понадобилось 4 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19

Всего на программу требуется более 28 миллиардов

Всемирной организации здравоохранения срочно нужно 4,3 миллиарда долларов на финансирование международной программы доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса. В целом на программу ACT-Accelerator требуется изыскать 28,2 миллиарда.

"Программа все еще имеет значительную финансовую прореху в 28,2 миллиарда долларов, при том что 4,3 миллиарда долларов нужны срочно для критически важных сфер работы, требующих ускоренных действий. Если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к этим важным инструментам", - говорится в заявлении ВОЗ.

Эксперты предупреждают, что это приведет к затяжной пандемии – и, соответственно, серьезным экономическим последствиям не только для этих стран, но и для более широкой глобальной экономики.

Международная программа под названием "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator) была официально запущена 24 апреля. Партнеры проекта - ВОЗ, Евросоюз, Франция, а также филантропы Билл и Мелинда Гейтс.

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