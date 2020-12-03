В Крыму 31 декабря объявлен выходным днем

Рабочим днем сделали субботу, 26 декабря

Крымчане смогут основательно подготовиться к встрече Нового года – 31 декабря объявлен выходным днем. Об этом сообщил жителям полуострова глава региона Сергей Аксенов.

"Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Крыма подчеркнул, что сейчас особенно важно оставаться дома в Новый год, учитывая неблагоприятную эпидобстановку – и не подвергать опасности себя и своих родных. Аксенов уточнил, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты. Указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, будет опубликован на портале правительства региона.

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