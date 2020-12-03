Байден озвучил планы в отношении Китая

Трамп продолжает бить санкциями по Поднебесной

США ввели визовые ограничения для членов Коммунистической партии Китая и их семей. Администрация Дональда Трампа наращивает давление на Пекин - по сути, уже на финальном этапе президентства республиканца. Уже 14 декабря коллегия выборщиков огласит имя нового главы государства. И по прогнозам ряда американских СМИ, кресло в Белом доме займёт Джо Байден. Однако Трамп сдаваться не намерен.

Суды с попыткой оспорить результаты выборов демократы уже назвали спектаклем, но Трамп, очевидно, не оставляет надежды стать президентом на бис. В штате Мичиган его адвокат Руди Джулиани впервые представляет свидетелей мошенничества, которые дали показания под присягой. На допросе - одна из сотрудниц, отвечавшая за машинный подсчёт бюллетеней в Детройте.

- Сколько бюллетеней перед вами были многократно пересчитаны в машине?

- По крайней мере, тридцать тысяч.

Мелисса Кэрон утверждает, что эти бюллетени за Байдена были пропущены через машину 9-10 раз. И это лишь один пример возможной фальсификации на местах. Трамп заявляет, что в Аризоне фальшивы 100 тысяч голосов. В Неваде якобы 40 тысяч человек проголосовали дважды. В целом по стране, по утверждению действующего президента, речь идёт о сотнях тысяч голосов, которые признавать не следует.

"Если мы правы насчет мошенничества, Джо Байден не может быть президентом", - заявил Трамп.

Чтобы заявить об этом, Трамп даже прервал долгое затворничество. Президент несколько недель словно избегает журналистов, а теперь выступил с 46-минутным обращением к нации. Эту речь он назвал самой важной из тех, что когда-либо произносил.

"Некоторые говорят - доказательства неоспоримы, но всё зашло уже слишком далеко и уже слишком поздно. И что, мы позволим себе принять президента, избранного мошенническим путем? Я готов признать любые точные результаты. Надеюсь, что Байден тоже. Есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах", - заявил Трамп.

CNN назвал это выступление лживым, а соцсети уже традиционно пометили видео как контент с недостоверными данными. Сторонники демократов выставляют Трампа обиженным проигравшим, который не может смириться с поражением.

Теперь демократы перехватывают у Трампа лидерство в борьбе с коронавирусом. Сразу три известных персоны - Буш, Клинтон и Обама - заявили, что публично сделают прививки от коронавируса. Байден вспоминает президентские насмешки за ношение маски.

"Трамп всегда смеялся надо мной, а я до сих пор ношу эту маску. Позвольте мне сказать одну вещь: это важно", - заявил Байден.

В Белом доме немедленно устроили брифинг и показали, как сами демократы не носят маски в общественных местах. Среди них губернатор Калифорнии, мэр Чикаго, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Но в этом лагере виновным за пандемию выставляют только Трампа. "Я не хочу никого здесь пугать, но я понимаю факты. Мы, вероятно, потеряем ещё 250 000 человек погибшими с сегодняшнего дня до января", - сказал Байден.

До января, потому что потом президентом уже, вероятнее всего, станет Байден, а пока он умывает руки. К началу его срока США получат вакцину, и демократ обещает раздать её всем нуждающимся. Лихорадку в экономике будут снимать прививками из инвестиций. Но где брать деньги. В интервью The New York Times, Байден заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, по сути, растягивая торговую войну. А Трамп напоследок продолжает бить санкциями по Поднебесной. Китайскому бизнесу усложнили выход на американские биржи, а членам коммунистической партии КНР по приказу из Белого дома ограничили въезд в США.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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