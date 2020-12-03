Сын Ширвиндта сообщил о сроках выписки актера из больницы

Худрук Театра сатиры идет на поправку

Александр Ширвиндт и его супруга, госпитализированные с коронавирусом, идут на поправку. Выписка планируется на конец недели, сообщил сын художественного руководителя Московского театра сатиры Михаил Ширвиндт.

"Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", - написал Михаил в своем Instagram.

Народный артист вместе с супругой Натальей Белоусовой попали в 52-ю больницу 25 ноября. У артиста болезнь протекает в легкой форме, у жены - бессимптомно. Тем не менее, учитывая возраст, решено было подстраховаться и госпитализировать обоих.

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