Обыски и задержания: в Латвии началась охота на русскоязычных журналистов

Спецслужбы изымают компьютеры, телефоны и банковские карты

Несколько русскоязычных журналистов задержаны в Латвии. В квартирах сотрудников СМИ идут обыски, изымаются все носители информации. Журналисты известны своими материалами в защиту прав русскоязычного населения республики.

"На душе горько и омерзительно! Сейчас у моих близких друзей-журналистов Андрея Яковлева и его жены Ирины, живущих за Ригой, уже два часа идет обыск", - сообщила в Facebook активист партии "Русский союз Латвии" Алла Березовская.

Березовская отметила, что Яковлев - известный латвийский журналист, автор нескольких ярких публицистических документальных фильмов. Он гражданин Латвии – и, по словам журналистки, абсолютно адекватный и законопослушный человек.

Стало известно также об обыске в доме публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана, его самого доставили на допрос в Службу государственной безопасности Латвии. В СГБ оказался еще один журналист, Андрей Солопенко. Как сообщили в партии "Русский союз Латвии", во время обыска было изъято все оборудование - компьютер, телефон, диски и банковские карты. В партии отмечают, что вся вина журналистов в том, что они выражают взгляды, отличные от позиции государства.

Обыски прошли также у сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, передает РИА Новости.

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