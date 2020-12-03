Расстроенный ссорой с женой итальянец прошагал без остановки 450 километров

В соцсетях его сравнили с Форрестом Гампом

Полиция города Фано в итальянской провинции Пезаро-Урбино задержала мужчину, который шел по автомобильной трассе в 2 часа ночи. В Италии из-за коронавируса действует комендантский час, за соблюдением которого следят стражи порядка.

Выяснилось, что задержанный - житель итальянского города Комо. Уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал полиции, что прошагал 450 километров вдоль побережья Адриатического моря после ссоры с женой – ему надо было выпустить пар после семейного скандала.

Итальянец намеревался добраться до городка Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио. Как подсчитали полицейские, он преодолевал 60 километров в день, а едой и питьем его снабжали добрые люди.

Оказалось, что жена уже заявила о его исчезновении в полицию. Супруга примчалась в Фано, заплатила штраф в 400 евро и забрала благоверного. В итальянских соцсетях беглеца сравнили с героем фильма "Форрест Гамп", который спасался от одиночества, пересекая бегом Соединенные Штаты, пишет il Resto del Carlino.

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