Россия разрабатывает еще 10 вакцин от коронавируса

Один из препаратов действует против гриппа и COVID-19

В России сегодня разрабатывается не менее 10 вакцин от коронавируса. Это не считая уже известных "Спутник V" от центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКороны" от "Вектора" и препарата центра Чумакова, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Их не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается", - сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По данным главы Роспотребнадзора, сегодня реализуется целый ряд разработок. В частности, три препарата готовятся в "Векторе". Один из них – объединенная вакцина против гриппа и коронавируса на основе вируса кори. Попова надеется, что все разработки будут успешными.

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