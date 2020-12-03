Названо лучшее средство от облысения

У мышей от препарата активизировался рост шерсти

Эффективное и доступное средство для укрепления волос и борьбы с их выпадением обнаружили британские ученые. Как выяснилось, в этих целях можно использовать популярный напиток – зеленый чай.

Помогают организму бороться с облысением содержащиеся в чае органические вещества – катехины. Исследователи выяснили, что они блокируют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона – гормонов, которые приостанавливают рост волос и ускоряют процесс выпадения.

Эффективность средства подтвердилась исследованиями мышах. У трети грызунов, которым к пище добавляли экстракт зеленого чая, через полгода активизировался рост шерсти.

Проверили действие зеленого чая и на группе людей, страдающих от облысения. Экстракт наносили на кожу головы. Исследователи утверждают, что волосы у участников эксперимента стали расти заметно активнее, пишет Daily Express.

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