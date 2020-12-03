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В мире за сутки выявлено более 591 тысячи случаев COVID-19

22:09
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Умерли почти 12 тысяч пациентов с коронавирусом

В мире за сутки выявлено более 591 тысячи случаев COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии превысило 63,96 миллиона.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, к вечеру 3 декабря количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 63 965 092. Умерли с начала пандемии 1 488 120 пациентов.

Как сообщили в ВОЗ, больше всего инфицированных по-прежнему в США - 13 563 731. На втором месте Индия с показателем 9 534 964, на третьем - Бразилия с 6 386 787 зараженными. Россия с 2 375 546 заболевших занимает четвертую строку в этом списке.

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