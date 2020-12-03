Новак оценил встречу ОПЕК+ по добыче нефти

О чем договорились страны-участники?

Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что проведенная 3 декабря встреча стран ОПЕК+ по добыче нефти была очень успешной и конструктивной.

Как стало известно, страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января следующего года.

"Россия может увеличить добычу с января 2021 года на 125 тысяч баррелей в сутки согласно новой квоте ОПЕК+", - приводят "Известия" слова Новака.

Кроме того, страны-участники соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с января следующего года.

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