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Врач рассказал, как спасти семью больного COVID-19 от заражения

08:29
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Родственники не обязаны болеть все вместе

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек может переболеть коронавирусом дома, не заразив других членов семьи.
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Чтобы обезопасить ближайших родственников больного, следует придерживаться простых правил. Пациент с коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, носить маску, пользоваться индивидуальной посудой, мыть руки и избегать контактов с родными.

"Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", - сказал Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.

Аллерголог-иммунолог также отметил, что всевозможные проявления заболевания возникают у тех людей, чья иммунная система работает не очень хорошо. "Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50", - сообщил Болибок. 

По последним данным, свыше 65,5 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,5 миллиона скончались.

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