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Как изменятся отношения США с Европой и Россией с приходом Байдена

08:42
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Эксперт ожидает консолидацию Запада после смены власти в США

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, как изменится внешняя политика США после прихода в Белый дом Джо Байдена. Укрепится ли партнёрство западных стран после смены власти в Вашингтоне? И как это скажется на интересах России? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

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"Определенная консолидация Запада при Байдене произойдет. Для России это во многом плохо, потому что резко сократится свобода маневра российской внешней политики на европейском направлении. Американцы будут требовать от Европы лояльности по России, чтобы они не совершали свободные конструктивные шаги. Я думаю, при Байдене мы не увидим серьезного прогресса по реализации Минских соглашений со стороны Украины. Байден, я думаю, поддержит этот саботаж", - сказал эксперт.

Полный комментарий Суслова смотрите в видео:

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