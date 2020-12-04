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Названы плюсы и минусы масок с клапаном

08:27
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Стоит ли их носить?

Некоторым людям необычные маски с клапаном кажутся более надежными, чем обычные тканевые. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, насколько эффективны такие средства защиты.

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Лебедев рассказал, что в первую очередь маски с клапанами нужны медикам, которые вынуждены постоянно контактировать с людьми и при этом использовать средства индивидуальной защиты. В случае с обычными людьми такие маски могут скорее навредить окружающим.

"Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим", - отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые иностранные авиакомпании перестали пускать на борт самолетов пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса, передает РИА Новости.

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