Названы плюсы и минусы масок с клапаном

Стоит ли их носить?

Некоторым людям необычные маски с клапаном кажутся более надежными, чем обычные тканевые. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, насколько эффективны такие средства защиты.

Лебедев рассказал, что в первую очередь маски с клапанами нужны медикам, которые вынуждены постоянно контактировать с людьми и при этом использовать средства индивидуальной защиты. В случае с обычными людьми такие маски могут скорее навредить окружающим.

"Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим", - отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые иностранные авиакомпании перестали пускать на борт самолетов пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"