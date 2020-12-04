Байден сделал заявление об отношениях с Россией

Во внешней политике он намерен исправить ошибки Трампа

Избранный президент США Джо Байден раскрыл свои планы относительно отношений с Россией. Это произошло в ходе интервью CNN.

По словам Байдена, в отношениях с Россией он намерен придерживаться "многостороннего подхода". Таким же образом взаимодействие будет строиться с Китаем и Ираном.

"Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", - сказал демократ.

Байден заметил, что до вступления в должность он не может формулировать внешнюю политику США. Однако в будущем надеется восстановить союзнические отношения с Европой и странами Индийского и Тихого региона.

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