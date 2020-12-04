Максимум пользы, минимум трат: на чем сэкономить в Новый год

Праздничные приготовления сильно бьют по кошельку

Принято считать, что Новый год всегда сопровождается большими тратами. Как сэкономить деньги и не лишиться праздника, рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.

Эксперт рекомендовал озаботиться выбором и покупкой подарков заранее, поскольку перед праздником цены на них возрастают. Также не стоит приобретать дорогие презенты – лучше выбрать что-то более бюджетное, но зато приятное и полезное.

"Первое – не надо стараться покупать очень дорогие подарки, никакого смысла в этом нет. Чаще всего это происходит в последние дни перед Новым годом, даже в последние часы. Покупают совершенно ненужные вещи за очень высокую цену. Перед Новым годом все намного дороже, чем если купить заранее. Постарайтесь покупать родным не очень дорогие, но приятные подарки. Главное – не стоимость, а внимание. Заранее продумайте, что может быть полезно, приятно. Это может быть, например, книга", - считает Доржиев.

Что касается праздничного меню, то тут тоже лучше продумать его загодя. Нет нужды готовить множество блюд, которые останутся после новогоднего застолья. Можно ограничиться несколькими салатами и горячим и красиво всё сервировать, чтобы создать праздничную атмосферу.

"Со времен Советского Союза на Новый год принято накрывать стол, чтобы он был в несколько этажей и ломился от еды. Потом все это доедается все каникулы или просто выбрасывается. Обычный новогодний ужин может состоять из пары салатов и горячего блюда, приятно оформлен и съеден за один вечер. В большом количестве спиртного тоже нет смысла, кроме традиционной бутылки шампанского", - подсказал специалист.

Он рекомендовал заранее составить список продуктов, чтобы было время без спешки их купить по выгодным ценам.

Что касается новогодней елки, то купить один раз искусственное дерево будет гораздо выгоднее, чем каждый год покупать живую ель. А для создания "новогоднего аромата" достаточно и пары еловых веток, передает Радио Sputnik.

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