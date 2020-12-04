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Названы факторы, влияющие на температуру при коронавирусе

08:57
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Она может быть и низкой, и высокой

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что температура пациента с COVID-19 зависит от объема проникшего в организм возбудителя, от лекарств и от индивидуальных особенностей работы иммунной системы. 
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По словам Руженцовой, у больных может быть нормальная, низкая или высокая температура.

После острой фазы заболевания наступает выздоровление, которое сопровождается снижением артериального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела. В этот период многие люди испытывают слабость.

"Коронавирус способен поражать практически все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус - связующее звено между нервной и эндокринной системами. В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие", - рассказала Татьяна Руженцова ТАСС.

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