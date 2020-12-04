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В Москве открылась запись на прививку от коронавируса

08:50
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Прививочные пункты откроются 5 декабря

В Москве с 8 утра 4 декабря открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Пока она доступна только работникам образования, здравоохранения и социальных служб.

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Привиться могут не только врачи и учителя, но и другие работники указанных сфер, пояснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, риск заразиться у, например, санитаров в больнице не меньше.

О начале в столице масштабной вакцинации от коронавируса накануне сообщил Сергей Собянин. Прививка будет бесплатной. По мере увеличения производства вакцины, список тех, кто может ее получить, будет расширяться. Для прививки используется препарат центра имени Гамалеи "Спутник V".

Прививочные пункты откроются в Москве с 5 декабря. Всего их 70, они будут работать ежедневно с 8 до 20. Записаться можно на сайте mos.ru. Запись открыта на две недели вперед.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в указанных сферах.

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