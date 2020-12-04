ЦБ отозвал лицензию у "Евроазиатского инвестиционного банка"

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка".

Как говорится в сообщении ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, банк был убыточен с 2017 года.

В "Евроазиатский инвестиционный банк" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ЕИБ является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

По величине активов кредитная организация занимала 312-е место в банковской системе России, отмечает ЦБ.

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