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Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

09:46
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Людям приписывают долги за ЖКХ

В России участились случаи мошенничества, при котором граждане получают фальшивое уведомление о долгах за ЖКХ, якобы возникших в течение 2020 года.  
Названы эффективные способы защиты банковской карты от мошенников

Представитель ВТБ рассказал, что жертвы мошенников получали письма с ссылками на сайты, где нужно было ввести реквизиты своей банковской карты. Если человек это делал, то преступники получали доступ к его банковскому счету. 

А если пользователь игнорировал письмо, то ему звонили от лица сотрудника управляющей компании и убеждали оплатить долг по квартплате. При этом от человека просили совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить код из СМС. 

"Пандемия COVID-2019 в очередной раз наглядно показала, как мошенники искусно подстраиваются под ситуацию, а люди оказываются не готовы к такому развитию событий", - сказал РБК заместитель руководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Group IB Ярослав Каргалев. 

Чтобы защититься от мошенников, эксперты советуют не переходить по ссылкам сразу после получения письма, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и не раскрывать конфиденциальную информацию по телефону.

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