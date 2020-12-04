Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Людям приписывают долги за ЖКХ

В России участились случаи мошенничества, при котором граждане получают фальшивое уведомление о долгах за ЖКХ, якобы возникших в течение 2020 года.

Представитель ВТБ рассказал, что жертвы мошенников получали письма с ссылками на сайты, где нужно было ввести реквизиты своей банковской карты. Если человек это делал, то преступники получали доступ к его банковскому счету.

А если пользователь игнорировал письмо, то ему звонили от лица сотрудника управляющей компании и убеждали оплатить долг по квартплате. При этом от человека просили совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить код из СМС.

"Пандемия COVID-2019 в очередной раз наглядно показала, как мошенники искусно подстраиваются под ситуацию, а люди оказываются не готовы к такому развитию событий", - сказал РБК заместитель руководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Group IB Ярослав Каргалев.

Чтобы защититься от мошенников, эксперты советуют не переходить по ссылкам сразу после получения письма, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и не раскрывать конфиденциальную информацию по телефону.

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