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Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

09:46
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Москва оказалась на пятом месте

Чукотка оказалась регионом с самой высокой средней зарплатой по стране. В среднем каждый житель региона зарабатывает по 116,4 тысяч рублей ежемесячно, подсчитали в Росстате. Данные были собраны в течение первых девяти месяцев этого года.

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Вторым в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, там средняя зарплата составляет 110 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Магаданская область со средним доходом 96,2 тысяч рублей в месяц.

При этом Москва оказалась лишь на пятом месте – средний ежемесячный доход жителей столицы составил 95,9 тысяч рублей.

Ниже всего зарплаты в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей), а также в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), передает RT.

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