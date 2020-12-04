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В Москве от коронавируса вылечился еще 6841 человек

09:18
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Общее число выздоровевших приблизилось к 480 тысячам

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 6891 человек. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Москве вылечились 478724 человека. Всем им предлагают стать донорами плазмы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале в столице вакцинации от коронавируса. Прививка будет бесплатной. Первыми вакцину могут получить работники образования, здравоохранения и социальной сферы. По мере увеличения производства вакцины, список тех, кто может ее получить, будет расширяться.

Запись на вакцинацию открылась в пятницу. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.

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