Почти каждый десятый россиянин готов привиться от коронавируса

Опрос был проведен в начале декабря
Практически каждый десятый россиянин согласен в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. При этом желающих вакцинироваться мужчин больше, чем женщин, сообщает исследовании онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.
Онлайн-опрос был проведен 2-3 декабря, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. "Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации", - сказано в результатах исследования.
"Однозначно готовых привиться от COVID-19 мужчин более чем в два раза больше, чем женщин: (12% и 5% соответственно). "При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет"", - показал опрос.
При этом 42% оказались категорически против вакцинации, а 28% опрошенных выступили скорее против, чем за, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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