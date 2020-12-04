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Почти каждый десятый россиянин готов привиться от коронавируса

09:57
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Опрос был проведен в начале декабря

Практически каждый десятый россиянин согласен в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. При этом желающих вакцинироваться мужчин больше, чем женщин, сообщает исследовании онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

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Онлайн-опрос был проведен 2-3 декабря, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. "Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации", - сказано в результатах исследования.

"Однозначно готовых привиться от COVID-19 мужчин более чем в два раза больше, чем женщин: (12% и 5% соответственно). "При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет"", - показал опрос.

При этом 42% оказались категорически против вакцинации, а 28% опрошенных выступили скорее против, чем за, передает РИА Новости.

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