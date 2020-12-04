ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Организаторам нападения на российский центр в Киеве предъявили заочное обвинение

09:53
  • пятница
  • 04 декабря 2020

СКР планирует объявить Николая Коханивского и Богдана Тицкого в международный розыск

Руководителям украинских радикальных организаций Николаю Коханивскому и Богдану Тицкому предъявлено заочное обвинение в России по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
В нападении на российский центр в Киеве обвинили россиянина

По данным Следственного комитета России, Коханивский и Тицкий сначала призвали людей устроить погром центра, а позже осуществляли общее руководство действиями радикалов, которые разбили окна, фасад и двери здания.

Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет", а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений. Также Тицкий обвиняется в надругательстве над флагом России.

"Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого", - говорится в сообщении представителя СКР Светланы Петренко.

В феврале 2020 года СКР заочно предъявил обвинение гражданину России Михаилу Агафонову по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.