Организаторам нападения на российский центр в Киеве предъявили заочное обвинение

СКР планирует объявить Николая Коханивского и Богдана Тицкого в международный розыск

Руководителям украинских радикальных организаций Николаю Коханивскому и Богдану Тицкому предъявлено заочное обвинение в России по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

По данным Следственного комитета России, Коханивский и Тицкий сначала призвали людей устроить погром центра, а позже осуществляли общее руководство действиями радикалов, которые разбили окна, фасад и двери здания.

Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет", а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений. Также Тицкий обвиняется в надругательстве над флагом России.

"Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого", - говорится в сообщении представителя СКР Светланы Петренко.

В феврале 2020 года СКР заочно предъявил обвинение гражданину России Михаилу Агафонову по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

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