В России выявили 27403 заболевших коронавирусом за сутки

Вылечился 28901 человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 27403 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 6868 человек, в Подмосковье выявлено 1223 новых случая.

Выздоровел за сутки 28901 человек, в том числе в Москве - 6891. Скончались 569 заболевших, из них 77 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2402949 человек. Выздоровели 1888752 заболевших. Скончались 42176 человек.

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