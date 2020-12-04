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Число госпитализированных детей за год упало на 30% из-за мер против COVID

10:10
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Это "побочный эффект" изоляции

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что изоляционные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, дали "побочный эффект". Они снизили число госпитализаций среди детей.
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"В целом, по всем заболеваниям в стационары Москвы в этом году поступило на 30% детей меньше, чем в 2019 году: число обращений с детскими травмами уменьшилось на 33%, с отравлениями - и того больше, на 42% по сравнению с прошлым годом", - сообщила Ракова "Интерфаксу".

По ее словам, в больницах стало меньше детей с ОРВИ и гриппом - 65% от объема прошлого года. Кроме того, в этом году кареты скорой помощи приезжали в школы вдвое реже, чем в прошлом году.

Данные цифры объясняются тем, что из-за ситуации с коронавирусом дети и подростки вынуждены сидеть дома.

"Хочу поблагодарить родителей, которые понимают, что ограничения связаны с необходимостью обезопасить их детей и семьи в целом от инфекции. И поэтому они делают все возможное, чтобы дети избегали мест скопления людей и соблюдали меры безопасности", - сказала Анастасия Ракова.

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