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Как облегчить дыхание при коронавирусе во время сна

12:34
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Положение тела во время сна влияет на самочувствие больного

Доктор Комаровский рассказал о способе, который может помочь коронавирусным больным облегчить дыхание и улучшить самочувствие. Достаточно изменить положение тела во время сна.

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Врач рекомендовал пациентам с коронавирусной инфекцией спать на животе. По его словам, в таком положении улучшается воздухообмен.

"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно", - заверил Комаровский.

Он также рассказал, как можно "улучшить" свой матрас на время болезни. Для этого стоит вынуть из него несколько пружин.

"Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать", - объяснил эксперт. Он подчеркнул, что после выздоровления пружины можно вернуть на место.

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