Пьяный москвич выбросил с седьмого этажа двух котов

Животные не выжили

В центре Москвы пьяный мужчина выбросил из квартиры на седьмом этаже двух котов. Животные падения не пережили. О случившемся сотрудникам полиции рассказала жена дебошира.

"Третьего декабря в 14:40 поступило заявление от женщины, которая пояснила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна седьмого этажа двух котов. Животные разбились", - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел на Хамовническом валу в доме номер 8, уже найдены свидетели произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"