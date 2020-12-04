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Пьяный москвич выбросил с седьмого этажа двух котов

11:30
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Животные не выжили

В центре Москвы пьяный мужчина выбросил из квартиры на седьмом этаже двух котов. Животные падения не пережили. О случившемся сотрудникам полиции рассказала жена дебошира.
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"Третьего декабря в 14:40 поступило заявление от женщины, которая пояснила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна седьмого этажа двух котов. Животные разбились", - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел на Хамовническом валу в доме номер 8, уже найдены свидетели произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.

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