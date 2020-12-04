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Сергунина отметила высокий уровень подготовки учеников детских технопарков Москвы

10:22
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Это говорит о высоком уровне подготовки школьников

Слушатели детских технопарков Москвы стали победителями крупных международных и всероссийских конкурсов, а также чемпионатов научно-технического творчества, которые состоялись осенью 2020 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях", - сказала Сергунина.

В частности, слушательница детского технопарка "Альтаир" Анна Левченко стала одним из четырех победителей на Международном онлайн-форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в номинации "Абсолютное первенство".

Еще один выпускник детского технопарка "Альтаир" - Федор Седов из школы №1329 стал победителем другого международного конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ под названием "Ученые будущего". Он занял первое место в номинации "Программирование".

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