Прилучный впервые вышел в свет после избиения

Лицо он спрятал под маской и очками

Актер Павел Прилучный, который на днях выписался из больницы после избиения, посетил премьеру фильма "Комета Галлея". Он сыграл там одну из главных ролей.

Прилучный сфотографировался на фоне постера. "Вашего папу и тут и там показывают", - написал актер, видимо, обращаясь к сыну и дочери. Артист надел маску и солнцезащитные очки, в результате чего стал фактически неузнаваемым.

Журналисты предположили, что под маской и очками Павел Прилучный спрятал травмы после избиения. Напомним, он попал в московскую больницу 21 ноября, едва вернувшись из Калининграда. По данным СМИ, у него диагностировали перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы.

Прилучный не рассказал, что с ним произошло в Калининграде. Этим делом, по его словам, занимаются правоохранительные органы. Ходят слухи, будто актер подрался с владельцем клуба.

СМИ также писали, что в больнице Прилучного навещала актриса Мирослава Карпович, ради которой он якобы бросил Агату Муцениеце. Прилучный и Муцениеце, напомним, развелись в июне. Сейчас актриса с двумя детьми отдыхает на море.

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