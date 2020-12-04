ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прилучный впервые вышел в свет после избиения

10:43
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Лицо он спрятал под маской и очками

Актер Павел Прилучный, который на днях выписался из больницы после избиения, посетил премьеру фильма "Комета Галлея". Он сыграл там одну из главных ролей.
"Точно было нападение": друг Прилучного рассказал о драке актера в клубе

Прилучный сфотографировался на фоне постера. "Вашего папу и тут и там показывают", - написал актер, видимо, обращаясь к сыну и дочери. Артист надел маску и солнцезащитные очки, в результате чего стал фактически неузнаваемым.

Журналисты предположили, что под маской и очками Павел Прилучный спрятал травмы после избиения. Напомним, он попал в московскую больницу 21 ноября, едва вернувшись из Калининграда. По данным СМИ, у него диагностировали перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы.

Прилучный не рассказал, что с ним произошло в Калининграде. Этим делом, по его словам, занимаются правоохранительные органы. Ходят слухи, будто актер подрался с владельцем клуба.

СМИ также писали, что в больнице Прилучного навещала актриса Мирослава Карпович, ради которой он якобы бросил Агату Муцениеце. Прилучный и Муцениеце, напомним, развелись в июне. Сейчас актриса с двумя детьми отдыхает на море.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Прилучный впервые вышел в свет после избиения
Прилучный впервые вышел в свет после избиения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.