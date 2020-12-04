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В Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

11:48
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Власти закрыли аквапарки и океанариумы

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 27 тысяч 403 новых случая. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписан 28 тысяч 901 человек. По всей стране пациентов с коронавирусом помогают лечить военные врачи. Тем временем, поставка отечественного препарата "Спутник V" в Вооруженные силы продолжается.
В Москве стартовала прививочная кампания против коронавируса

Продолжается вакцинация в российской армии. В Центральном военном округе более 450 военнослужащих сделали прививку против новой коронавирусной инфекции. Всего в частях и соединениях по всей стране препарат получат более 400 тысяч солдат и офицеров.

Врачам помогают волонтеры. В Благовещенске студенты высших учебных заведений работают в колл-центре поликлиники. Анжелика приходит сюда до и после занятий, обзванивает пациентов, спрашивает о самочувствии.

"Я вообще не устаю. Это даже интересно, потому что некоторые делятся своими впечатлениями, интересно слушать, даже сам заряжаешься, что приносишь пользу людям", - заявила волонтер Анжелика Антонова.

В Костроме волонтеры раздают маски, в Саратове - развозят продуктовые наборы пенсионерам.  Ситуация в регионах остается тяжелой. В Дагестане за сутки выявлено 117 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Главврач клинической больницы Махачкалы обратился к горожанам и попросил всех оставаться дома.

"Уважайте старших. Молодые, которые выходят в город без масок, приходят домой и заносят эту заразу к себе в дом. Это тяжелая инфекция, которая имеет тяжелые последствия", - сказал главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев.

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения. Без посетителей остались аквапарки и океанариумы, в торговых центрах приостанавливается работа музеев и выставок. Детям до 16 лет нельзя посещать театры. Также ужесточаются контроль и требования к проведению любых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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