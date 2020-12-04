Сербия получила российскую вакцину от коронавируса

Применять ее начнут после исследований

Образцы российской вакцины "Спутник V" доставили в Белград. После исследований, которые проведут сербские врачи, будет решён вопрос об использовании препарата в балканской стране. Вакцину готовы приобрести свыше пятидесяти стран. В Российский фонд прямых инвестиций уже поданы заявки на покупку более миллиарда доз.

Диагноз "коронавирус" в мире поставили уже 65 миллионов 200 тысяч раз. В Италии, по сообщению властей, скорость распространения болезни падает. А вот летальность растёт - за сутки умерли 993 человека, это максимум за всё время пандемии. 21 декабря вступит в силу запрет на передвижение за пределами своего региона. А на само Рождество и Новый год нельзя будет выехать даже из города.

В ближайшие дни обязательный режим самоизоляции введут почти на всей территории Калифорнии. В Лос-Анджелесе он уже действует. Власти города опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки.

Труд врачей и учёных высоко оценил генсек ООН Антониу Гутерреш. Это заявление он сделал на специальной сессии Генассамблеи, посвящённой борьбе с ковидом. Память тех, чьи жизни унесла пандемия, почтили минутой молчания.

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