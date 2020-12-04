Украинцам предложили отправлять доносы на русскоговорящих людей

Для этого власти Незалежной разработали специальное мобильное приложение

На Украине в очередной раз ужесточают языковую политику. Со следующего года все представители сферы услуг, в том числе сотрудники магазинов, кафе и заправок будут обязаны использовать только государственный язык при общении с клиентами. На русскоговорящих нарушителей можно будет отправлять доносы. Для этого украинские власти даже разработали специальное мобильное приложение.

Вся украинская сфера услуг должна перейти на мову. Общение, например, продавцов и покупателей в магазинах на русском языке окажется под запретом. Киев, как говорят политологи, с нового года, вводит самую жесткую статью закона о тотальной украинизации.

"Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке обслуживание должно быть на украинском", - заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

Впрочем, этого омбудсмену, которого в народе за русофобию прозвали "шпрехен-фюрер", показалось мало. И сегодня его офис активно работает над созданием специального приложения к смартфонам. Программу должны загрузить добропорядочные украинцы и докладывать о нарушителях. В итоге это будет глобальная шпионская сеть, агентами которой могут стать все - от бабушек на рынке до президента.

"Услышал русский язык в магазине – сфотографировал. Стук, стук, я твой друг, КГБ", - заявила экс-министр юстиции Украины, политолог Елена Лукаш.

Ответный удар русофобам прилетел, откуда не ждали. Известный американский интернет-поисковик показал, что же смотрят и слушают украинцы. Первые девять позиций заняли клипы российских артистов. Украинский только один и на последнем месте. В Раде поднялся крик. Мол, результаты подтасованы. В фальсификации можно было бы обвинить кого угодно, но только не популярный видеохостинг со штаб-квартирой в США, который не назовешь симпатизирующим России. Претензии большому брату в Вашингтоне высказывать опасно. Тогда депутаты решили отыграться на своих же артистах, которые делают карьеру в стране-агрессоре и поют на ее языке.

"Мы должны запретить всех, кто нарушает наши законы. Для меня российский флаг - это тот флаг, под которым меня убивают. Все те люди, кто представляет Украину в стране-агрессоре, они чужие", - сказал депутат Верховной Рады Игорь Лапин.

Среди чужих оказался популярный и в России, и на Украине дуэт. Потапу и Насте Каменских за песни на русском радикалы начали угрожать в соцсетях.

"Нас не видят, нас не знают, потому что те, кто уезжает с Украины, попадает под пресс таких, как ты. Вы не иконы, вы не лидеры, вы слабаки, вы не можете повести Украину вперед", - отметил музыкант Алексей Потапенко (Потап).

Впрочем, в среде депутатов Рады как минимум половина говорит на русском и настаивает - дискриминационный закон о языке необходимо отменить. Тем более, что этого требует европейская Венецианская комиссия. А оппозиционные фракции напоминают коллегам, если уж ориентироваться на Запад, то стоит хотя бы изучать его опыт интеграции разных культур.

"Мы идем по пути санкций, а санкции в культурной сфере провальны, как правило. Американский профессор Тимоти Снайдер говорил: почему вы табуируете русский язык? Сделайте его своим, сделайте украинские стандарты русского языка", - прокомментировала политолог Алена Дяченко.

Точку давно мог бы поставить Владимир Зеленский, который обещал отменить скандальный закон. Но президент очень боится националистов. Впрочем, как утверждают чиновники из его окружения, русофобская политика не помешала Зеленскому лечиться от коронавируса препаратом российского производства.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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