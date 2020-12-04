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Цена нефти Brent выросла почти до 50 долларов на новостях о сделке ОПЕК+

11:50
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Страны согласовали план по увеличению добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласовали план по увеличению добычи нефти. Консультации прошли в онлайн-формате. С января объёмы будут наращивать на 500 тысяч баррелей в сутки. Из них 125 тысяч составит российская доля.

Наши нефтяники подтвердили готовность выполнить обязательства. В переговорах участвовал вице-премьер России Александр Новак, передает "ТВ Центр". По его словам, рынок находится в стабильном состоянии, что и позволило принять такое решение.

В следующем году участники сделки будут встречаться каждый месяц для оценки результатов и обсуждения дальнейших шагов. На фоне этих новостей цена февральских фьючерсов марки Brent выросла почти до 50 долларов за баррель.

В апреле экспортёры договорились о самом масштабном сокращении добычи нефти. Пойти на это пришлось из-за падения спроса в результате пандемии.

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