Два десятка жилых домов в Карабахе восстановят в ближайшие дни

Об этом сообщили в МЧС

В Нагорном Карабахе уже в ближайшие дни будут готовы к заселению 25 многоквартирных домов. Об этом сообщили в МЧС России.

Ежедневно спасатели обследуют десятки зданий для оценки ущерба. Самая активная работа ведётся в детских садах и школах. В пострадавшие районы направляют необходимые стройматериалы. Так в Мартакерт МЧС доставило 22 тонны деревянных панелей и стёкол.

А в Степанакерте идут работы по восстановлению гостиницы. Уже в скором времени в ней смогут разместить более ста беженцев. Помощь мирному населению продолжают оказывать и российские военные врачи. Только за сутки наши медики осмотрели около 40 человек. В городской больнице Степанакерта анестезиологи-реаниматологи помогают в лечении тяжело-больных пациентов.

Усиливают группировку и в Мартакерте. В ближайшие дни там развернут второй военный госпиталь.



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