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Мишустин призвал завершить формирование общего рынка на территории ЕАЭС

12:12
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Также нужно развивать совместные инвестиции и активнее сотрудничать с третьими странами, уверен премьер

Перспективы экономической интеграции стран ЕАЭС обсудили на заседании Евразийского межправительственного совета. Из-за пандемии встреча прошла в формате видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Россию на конгрессе представляет Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, на территории союза необходимо завершить формирование общего рынка. Также нужно развивать совместные инвестиции и активнее сотрудничать с третьими странами. Это позволит увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле.

По словам премьера, Москва рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета. "Наше интеграционное взаимодействие основано на принципах прагматизма, на общем стремлении к стабильному развитию экономики, улучшению инвестиционного климата, успешному ведению бизнеса, а значит направлено на то, чтобы во всех государствах союза росли доходы людей и повышался уровень жизни", - сказал Мишустин, напомнив, что именно для этого пять лет назад и был создан ЕАЭС.

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