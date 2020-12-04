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Онлайн-марафон "Мы вместе" продлится 32 часа

12:21
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Мероприятие, посвященное Дню добровольца, стартовало в пятницу

Онлайн-марафон "Мы вместе", посвящённый Дню добровольца, стартовал в пятницу. Праздник отмечают 5 декабря.

Главная тема мероприятия - взаимопомощь и партнёрство в период глобальных вызовов. Трансляция продлится 32 часа. Запланированы телемосты и прямые включения из разных регионов России и зарубежных стран. Волонтёры со всего мира поделятся опытом друг с другом.

Участников ждут мастер-классы, дискуссии, образовательные программы. Как сообщает "ТВ Центр", объявят также имена победителей конкурса "Доброволец России". Марафон завершится праздничным концертом.

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