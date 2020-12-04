В Приморье в фотоловушку попала пара дальневосточных леопардов

В России сейчас зафиксировано всего 97 особей

Фотоловушка в приморском национальном заповеднике "Земля леопарда" запечатлела романтический эпизод общения самых редких в мире кошек.

Молодой самец-леопард купается в снегу. Таким образом он метит территорию и оставляет любовное послание для самки, живущей по соседству. Информация передается через запах - таковы особенности коммуникации животных. Через несколько дней она пришла, прочитала оставленную информацию и будто улыбнулась. На самом деле, объясняют ученые, она просто обнажила специальный орган обоняния.

Фотоловушки, а их в приморском нацпарке около 400, помогают изучать поведение леопардов, отслеживать их количество. В России сейчас зафиксировано 97 особей, сообщает "ТВ Центр".

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