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В Приморье в фотоловушку попала пара дальневосточных леопардов

12:08
  • пятница
  • 04 декабря 2020

В России сейчас зафиксировано всего 97 особей

Фотоловушка  в приморском национальном заповеднике "Земля леопарда" запечатлела романтический  эпизод общения самых редких в мире кошек.
Объятия дальневосточных леопардов в Приморье попали на видео

Молодой самец-леопард купается в снегу. Таким образом он метит территорию и оставляет любовное послание для самки, живущей по соседству. Информация  передается через запах - таковы особенности коммуникации животных.  Через несколько дней она пришла, прочитала оставленную информацию  и будто улыбнулась. На самом деле, объясняют ученые, она просто обнажила специальный орган обоняния.

Фотоловушки, а их в приморском нацпарке около 400, помогают изучать поведение леопардов, отслеживать их количество. В России сейчас зафиксировано  97 особей, сообщает "ТВ Центр".

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