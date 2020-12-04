На российские регионы обрушились аномальные морозы

На севере Саратовской области отменили занятия для младших школьников

Аномальные морозы - сразу в нескольких регионах России. На 10 градусов ниже климатической нормы температура в Кировской и Нижегородской областях. На севере Саратовской до минус 27. А в Норильске мощные снегопады продолжаются уже неделю.

Норильск остается во власти снежного циклона. Местные жители уже назвали его "черной пургой". Ведь из-за метели видимость была почти нулевая. Снегопады там продолжаются уже неделю, как результат - сугробы выше человеческого роста.

Пока детвора радуется сугробам, коммунальщики работают круглосуточно. В первую очередь от снега очищают автобусные маршруты и подъезды к социально значимым объектам. Власти просят жителей отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт, а лучше и вовсе оставаться дома. На улицах работает вся имеющаяся в распоряжении спецтехника, но не везде ей удается проехать. На сегодня в Норильске прогнозируют новый виток непогоды.

"4 декабря на территории Таймырского муниципального района Красноярского края синоптики прогнозируют очень сильный северо-западный ветер, порывы которого местами будут достигать до 27 метров в секунду. В связи со складывающимися метеоусловиями в течение суток возможны перекрытия автодороги краевого значения дорожно-патрульной службой", - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Елена Алексишина.

На севере Саратовской области из-за аномальных морозов отменили занятия для младших школьников. Температура ниже нормы на 10 градусов. Сегодня прогнозируют минус 27. Морозы до минус 20 градусов ожидается в эти дни и в Нижегородской, и Кировкой областях, а также в Мордовии и Марий Эл. В Москве на следующей неделе синоптики пообещали "марсианскую погоду". Мороз и солнце, но без снега. По ночам местами температура будет опускаться до минус 14.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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