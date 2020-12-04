ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал МЦД и ЦКАД основными проектами развития Московского транспортного узла на 2021 год

11:45
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Аналогов МЦД нет в мире

О строительстве ЦКАД и запуске новых направлений Московских центральных диаметров говорили сегодня на заседании координационного совета по развитию транспортного узла столичного региона.

Мэр Сергей Собянин отметил, что Центральная кольцевая автодорога очень важна для мегаполиса. Она значительно разгрузит МКАД и вылетные магистрали. Сейчас открыто движение более чем на 140 километрах трассы. Ещё одно важное направление - развитие МЦД.

Как подчеркнул мэр, это масштабный проект, которому нет аналогов в мире. Сейчас идут работы по запуску маршрутов "Апрелевка - Железнодорожный" и "Зеленоград - Раменское". 

"Очень важно окончание строительство ЦКАДа, и здорово, что это реально сдвинулось за последний год. И те вопросы, которые долго не решались, решены принципиально. И теперь вопрос уже технологий и времени. ЦКАД будет, конечно, самым серьезным образом влиять на ситуацию и транспортную, и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД, и вылетные магистрали. Поэтому, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оказать содействие и запустить в полном объеме весь ЦКАД, включая участок, который проходит по территории "новой" Москвы", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.