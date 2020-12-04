Собянин назвал МЦД и ЦКАД основными проектами развития Московского транспортного узла на 2021 год

Аналогов МЦД нет в мире

О строительстве ЦКАД и запуске новых направлений Московских центральных диаметров говорили сегодня на заседании координационного совета по развитию транспортного узла столичного региона.

Мэр Сергей Собянин отметил, что Центральная кольцевая автодорога очень важна для мегаполиса. Она значительно разгрузит МКАД и вылетные магистрали. Сейчас открыто движение более чем на 140 километрах трассы. Ещё одно важное направление - развитие МЦД.

Как подчеркнул мэр, это масштабный проект, которому нет аналогов в мире. Сейчас идут работы по запуску маршрутов "Апрелевка - Железнодорожный" и "Зеленоград - Раменское".

"Очень важно окончание строительство ЦКАДа, и здорово, что это реально сдвинулось за последний год. И те вопросы, которые долго не решались, решены принципиально. И теперь вопрос уже технологий и времени. ЦКАД будет, конечно, самым серьезным образом влиять на ситуацию и транспортную, и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД, и вылетные магистрали. Поэтому, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оказать содействие и запустить в полном объеме весь ЦКАД, включая участок, который проходит по территории "новой" Москвы", - сказал Собянин.

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