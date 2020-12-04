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Свыше 30 тысяч московских младшеклассников учатся из дома

11:31
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Об этом попросили их родители

Более 30 тысяч столичных младшеклассников перевели на дистанционное обучение по просьбам родителей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова.
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Она отметила, что все больше жителей столицы переживают за здоровье своих детей и просят перевести их на удаленное обучение. По словам заммэра, многие родители считают, что их дети вне стен школы свободно гуляют по городу и тем самым увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Но отсутствие на онлайн-уроке автоматически означает прогул. И мы видим, что большинство детей не передвигаются в это время по городу, они прилежно посещают онлайн-занятия", - заявила Ракова.

Она отметила, что дистанционное обучение не означает снижение качества образовательного процесса. Всего с 19 октября учителя провели свыше четырех миллионов онлайн-уроков. Педагоги остаются на связи с учащимися и их родителями и вне уроков, если нужно что-то дополнительно объяснять, передает Интерфакс.

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