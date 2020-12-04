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В Москве стартовала прививочная кампания против коронавируса

11:31
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Запись открылась сегодня

В Москве с 4 декабря открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Первыми прививку смогут получить работники образования, здравоохранения и сферы соцобслуживания. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"В первую очередь, право на вакцинацию получили группы риска. Это те москвичи, которые по специальностям в организациях и в процессе работы им приходится сталкиваться с большим количеством людей. В первую очередь, это работники образовательных, медицинских, социальных учреждений. Право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы и все другие работники, потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей. Сразу хочу сказать, что право на вакцинацию получили работники как федеральных, так и частных медицинских организаций и образовательных организаций", - сказала Ракова.

Она отметила, что для транспортировки и хранения вакцины необходимо строго соблюдать температурные условия. Для этого власти города создали "холодовую цепочку", которая предполагает доставку вакцины в специальных термоконтейнерах и дальнейшее хранение в специальных медицинских морозильниках на уровне медучреждений. Соблюдение условий хранения контролируют специальные датчики, сообщает "ТВ Центр".

Записаться на прививку можно на сайте mos.ru. Запись открыта на две недели вперед. На первом этапе в столице заработают 70 прививочных пунктов, они будут открыты ежедневно с 8 до 20. По мере поступления новых партий препарата число таких кабинетов будет увеличиваться.

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