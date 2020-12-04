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Что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

11:52
  • пятница
  • 04 декабря 2020

4 декабря - особенный день

4 декабря православные россияне отмечают один из самых важных христианских праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Праздник отсылает к событию, которое описано в Священном Предании и в "Евангелии Псевдо-Матфея" - латинской версии детства Девы Марии и Иисуса. Согласно преданию, святой Иоаким и святая Анна долго не могли зачать ребенка. Они пообещали отдать своего первенца на служение в храм, и вскоре у них родилась дочь Мария. Когда ей исполнилось три года, ее отправили в Иерусалимский храм. По легенде, она без помощи взрослых преодолела 15 высоких ступеней, которые вели в храм.

Первое документальное упоминание о Введении во храм Пресвятой Богородицы встречается в VIII веке. Широкое распространение праздник получил лишь спустя столетие.

На Руси 4 декабря называли Введением, Воротами зимы или Ввезением. В этот день устраивали ярмарки, катались на тройках и санях, накрывали праздничный стол. 

В народе Введение связывали с приходом зимы. "Введенье пришло - зиму привело" и "На Введенье - толстое ледененье", - так приговаривали люди. 

На этот день приходится Рождественский пост, но по случаю праздника разрешается выпить церковного вина и съесть рыбу. 

Издавна повелось, что 4 декабря нельзя жениться, а мужу и жене - вступать в интимную близость. 

На Введение запрещено работать по дому. Стирку, глажку, шитье и уборку следует перенести на следующий день. Заниматься делами во дворе, в том числе рубить дрова и убирать снег, тоже возбраняется. 

В праздничный день не рекомендуется отказывать нуждающимся в милостыне. 

Как и в другие христианские праздники, на Введение нельзя ссориться, спорить и желать другим людям зла. Свою энергию лучше обратить на мысли о высоком и об очищении души.

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