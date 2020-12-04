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Наталья Сергунина подвела итоги молодежного онлайн-форума "Наследие"

12:32
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Онлайн-форум "Наследие" объединил 13 команд из 17 вузов страны

В молодежном образовательном онлайн-форуме "Наследие" в Москве приняли участие 13 студенческих команд из 17 вузов со всей России, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра подчеркнула, что форум "Наследие" проводится уже в третий раз. В этот раз он прошел 1 и 2 декабря в онлайн-формате, в мероприятии поучаствовали 13 студенческих команд из 17 вузов, а также более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

"Это площадка для молодых специалистов - для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями. Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов", - объяснила Сергунина.

Форум включил в себя три этапа: конкурс студенческих работ, образовательную программу и деловую конференцию, в рамках которой состоялась церемония награждения победителей. Участникам из регионов пришлось анализировать объекты промышленной архитектуры своего города, тогда как столичные конкурсанты в составе шести междисциплинарных команд разработали концепцию и проекты по реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля казенного винного склада на ул. Самокатная.

Форум "Наследие" - образовательный проект, организованный столичным департаментом культурного наследия в партнерстве с ведущими вузами страны.

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