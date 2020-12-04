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Собянин и Хуснуллин открыли после реконструкции станцию "Крекшино" будущего МЦД-4

12:20
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Работы велись полтора года

Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли отреставрированную станцию "Крекшино" будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Церемония состоялась в формате видеоконференции.  
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"Крекшино", которую мы сегодня с вами открываем, - маленькая станция на самом деле, но в ней, как в капле воды, видно, что в конечном счете приходит к потребителю, к простому пассажиру. Это огромная махина инфраструктуры в конце концов приходит к маленькой уютной комфортной станции в Крекшино, и люди могут спокойно сесть и доехать достаточно быстро до центра Москвы", - сказал Собянин, добавив, что открытая станция упростит жизнь москвичам и жителям Подмосковья.

По словам мэра, на МЦД-3, МЦД-4 и других направлениях проводится большой объем подготовительных работ. Он уверен, что рабочие планы, намеченные на 2021-2023 годы, будут выполнены.

Между тем заместитель генерального директора ОАО "РЖД", начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони заявил, что строительство станции "Крекшино" велось быстрыми темпами. Рабочие уложились в полтора года.

"ТПУ полностью соответствует всем утвержденным с Москвой и Московской областью стандартам и практически тому, что мы уже привыкли видеть здесь, в Центральном транспортном узле", - цитирует Тони агентство "Москва"

Станция "Крекшино" находится между станциями "Санино" и "Победа" Киевского направления МЖД. В ходе реконструкции она получила современную платформу с навесом на всю длину. Пройти на станцию можно через подземный пассажирский вестибюль, где, среди всего прочего, есть туалетная комната, стойка для зарядки гаджетов и динамическая система навигации. Площадь новой инфраструктуры - 3,5 тысячи квадратных метров. 

В 2021 году станцией будут ежедневно пользоваться около 2 тысяч пассажиров. Как ожидается, к 2030 году эта цифра увеличится до 6,5 тысячи человек.

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