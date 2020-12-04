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Назван возраст, до которого хотят дожить россияне

12:35
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Максимальным возрастом жители России назвали 150 лет

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне при сохранении нынешнего образа жизни и текущих обстоятельств надеются дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают на более долгую жизнь, чем мужчины.
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В среднем женщины надеются дожить до 81 года, тогда как мужчины – всего до 74 лет. Минимальным возрастом для смерти, по мнению россиянок, стали 37 лет, мужчины оценили его в 30 лет. Что касается максимального возраста, часть респондентов признались, что хотели бы прожить до 150 лет.

Возрастом начала старости жители России считают 62 года. С этим согласились 21% опрошенных в возрасте от 60 до 64 лет, 19% россиян в возрасте от 55 до 59 лет, 17% среди группы от 50 до 54 лет, 11% - от 70 до 74 лет и 10% — от 65 до 69 лет, передает ТАСС.

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