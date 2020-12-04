Звезду "Глухаря" задержали за драку в баре

Пострадавшим оказался участник "Дома-2"

33-летнего актера Кирилла Мелехова задержали за участие в драке в московском баре.

Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел 7 ноября. Мелехов с друзьями отдыхал в баре. К ним присоединилась другая компания. По какой-то причине между мужчинами произошел конфликт.

Один из участников потасовки получил серьезные травмы лица. По сведениям журналистов, ему предстоит восстанавливаться около месяца.

"Пятый канал" сообщает, что пострадавшим оказался участник "Дома-2" Артем Кулаков. По словам мужчины, во время драки он получил сотрясение мозга, а также множественные переломы костей носа, челюсти и глазничной пластинки.

Мелехов сыграл в таких сериалах, как, например, "Мылодрама", "Глухарь. Возвращение", "Кухня" и "Выжить После".

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