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Звезду "Глухаря" задержали за драку в баре

12:55
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Пострадавшим оказался участник "Дома-2"

33-летнего актера Кирилла Мелехова задержали за участие в драке в московском баре.
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Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел 7 ноября. Мелехов с друзьями отдыхал в баре. К ним присоединилась другая компания. По какой-то причине между мужчинами произошел конфликт.  

Один из участников потасовки получил серьезные травмы лица. По сведениям журналистов, ему предстоит восстанавливаться около месяца.   

"Пятый канал" сообщает, что пострадавшим оказался участник "Дома-2" Артем Кулаков. По словам мужчины, во время драки он получил сотрясение мозга, а также множественные переломы костей носа, челюсти и глазничной пластинки.

Мелехов сыграл в таких сериалах, как, например, "Мылодрама", "Глухарь. Возвращение", "Кухня" и "Выжить После".  

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