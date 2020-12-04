Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро

Они улучшают жизнь москвичей

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций Московских центральных диаметров. В ближайшие годы их появится больше 10.

Мэр подчеркнул, что строительство новых станций наземного метро является приоритетом совместной транспортной программы РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области

Речь идет о станциях "Петровско-Разумовская", "Щукинская", "Марьина Роща", "Печатники", "Аминьевская", "Минская", "Поклонная", "Кутузовская", "Тестовская" ("Камушки").

"Многие из этих станций откроются уже в 2021-2022 годах и сделают город ближе, а дорогу - комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья", - написал Собянин на своем сайте.

По словам мэра Москвы, новые станции и транспорт-пересадочные узлы сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров. Если же они располагаются в депрессивных промзонах, то дают толчок их развитию.

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