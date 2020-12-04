"Классная парочка": Петросян и Брухунова сфотографировались в примерочной

Они редко ходят по магазинам вместе

75-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова сделали "семейное селфи" в столичном универмаге.

Татьяна Брухунова едва ли не каждый день ходит по магазинам. Она покупает одежду, косметику, предметы домашнего декора.

Обычно девушка появляется на публике в одиночестве. Если ее спрашивают, почему она без мужа, то Брухунова довольно едко отвечает в том духе, что самодостаточные супруги не обязаны всегда и везде ходить друг с другом. Однако 4 декабря Брухунова показала фото, сделанное во время совместного с мужем похода по магазинам.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стоят напротив зеркала в примерочной. На голове девушки - стильная шапка, а в руке - сумочка от известного бренда. По данным журналистов, она стоит 260 тысяч рублей. Лица супругов скрыты под медицинскими масками.

"Семейное селфи", - написала Брухунова по-английски.

Кто-то из подписчиков выразил мнение, что на фото не хватает Вагана - восьмимесячного сына Брухуновой и Петросяна. "Почему только малыша? Родственников всех желательно в кадр было бы уместить", - ответила молодая возлюбленная юмориста.

- Обожаю, когда за успешным человеком все-таки кто-то стоит, - пишут в комментариях.

- Прекрасная пара! Главное, вы оба счастливы, и это видно!

- И даже маски не спрячут ваши счастливые лица.

- Ооооочень классная парочка.

- Какое счастье иметь рядом Волшебника.

О романе Петросяна и Брухуновой стало известно в 2018 году, когда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, они поженились в 2019 году. В сентябре этого года народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана.

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