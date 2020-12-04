ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Классная парочка": Петросян и Брухунова сфотографировались в примерочной

13:31
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Они редко ходят по магазинам вместе

75-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова сделали "семейное селфи" в столичном универмаге.
"Миллионы запылились": Брухунова ответила на слухи о своих заработках

Татьяна Брухунова едва ли не каждый день ходит по магазинам. Она покупает одежду, косметику, предметы домашнего декора. 

Обычно девушка появляется на публике в одиночестве. Если ее спрашивают, почему она без мужа, то Брухунова довольно едко отвечает в том духе, что самодостаточные супруги не обязаны всегда и везде ходить друг с другом. Однако 4 декабря Брухунова показала фото, сделанное во время совместного с мужем похода по магазинам. 

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стоят напротив зеркала в примерочной. На голове девушки - стильная шапка, а в руке - сумочка от известного бренда. По данным журналистов, она стоит 260 тысяч рублей. Лица супругов скрыты под медицинскими масками.

"Семейное селфи", - написала Брухунова по-английски. 

Кто-то из подписчиков выразил мнение, что на фото не хватает Вагана - восьмимесячного сына Брухуновой и Петросяна. "Почему только малыша? Родственников всех желательно в кадр было бы уместить", - ответила молодая возлюбленная юмориста. 

- Обожаю, когда за успешным человеком все-таки кто-то стоит, - пишут в комментариях. 

- Прекрасная пара! Главное, вы оба счастливы, и это видно! 

- И даже маски не спрячут ваши счастливые лица. 

- Ооооочень классная парочка. 

- Какое счастье иметь рядом Волшебника. 

О романе Петросяна и Брухуновой стало известно в 2018 году, когда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, они поженились в 2019 году. В сентябре этого года народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.