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Ирину Антонову похоронили в Москве с воинскими почестями

13:17
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Церемония на Новодевичьем кладбище прошла с участием военного оркестра

Президента Пушкинского музея Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

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Как передает ТАСС, церемония прошла с участием военного оркестра и почетного караула. Проститься с Антоновой пришли друзья и коллеги, в том числе сотрудники ГМИИ им. Пушкина.

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни 30 ноября. Причиной смерти президента музея изобразительных искусств стала новая коронавирусная инфекция в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Накануне в Москве прошла церемония прощания с Антоновой. Траурное мероприятие состоялось в закрытом режиме из-за пандемии. Проститься смогли только родные и коллеги.

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